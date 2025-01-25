В Евпатории появился микроскоп, изменивший офтальмологическую хирургию

В Евпаторийской городской больнице состоялось значимое событие для местной медицины — учреждение обзавелось уникальным микроскопом, который откроет новые горизонты в области офтальмологической хирургии, 25 января сообщает телеканал «Вести Крым».
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