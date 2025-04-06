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Царьград

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В Ленинградской области задержали мужчину, застрелившего трёх человек

В Ленинградской области задержали мужчину, застрелившего трёх человек

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст.

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