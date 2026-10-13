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Aptos представил Encrypted Mempool для предотвращения фронтраннинга и сэндвич-атак

Aptos представил Encrypted Mempool для предотвращения фронтраннинга и сэндвич-атак

Блокчейн первого уровня Aptos запустил новую опциональную функцию, призванную защитить трейдеров от атак, связанных с извлечением максимальной извлекаемой стоимости (MEV), включая фронтраннинг и сэндвич-атаки.

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