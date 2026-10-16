В Иерусалиме нашли древнюю дорогу, по которой могли вести Иисуса Христа на казнь.Под храмом Гроба Господня в Иерусалиме обнаружен фрагмент древней дороги — возможно, той самой, что вела к месту распятия Иисуса.
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Если захотят найти то чего нет, то обязательно найдут. Если не найдут, то придумают!