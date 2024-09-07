Единый реестр воинского учёта намерены передать Минобороны РФ

В Минцифре объяснили, что изменения носят технический характер и нужны, поскольку ведомство занимается разработкой по заданию оборонного министерства Ведение реестра воинского учета предлагается передать Минобороны от Минцифры.
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