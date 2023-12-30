В Рязани открылся обновлённый Кремлёвский сквер

В сквере на Соборной уложили плитку с противоскользящей поверхностью, установили освещение, лавочки, мусорки, детскую площадку, а также рабочие отремонтировали ограждение и смонтировали комплекс фонтанов.
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