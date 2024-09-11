Как московские предприниматели помогают военнослужащим в зоне СВО

Московские предприниматели передали 4 млн рублей в поддержку бойцов СВО Жители России активно собирают гуманитарную помощь для бойцов в зоне специальной военной операции (СВО), отправляя продукты, теплые вещи и другие необходимые вещи.
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