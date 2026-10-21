Американский банк JPMorgan помог Сирии выпустить первый более чем за десять лет аккредитив, что позволило стране в октябре провести сделку по закупке топлива у Saudi Aramco, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя сирийского энергетического сектора.