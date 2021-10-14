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Вирусолог назвал назвал главную причину низких темпов вакцинации

Вирусолог назвал назвал главную причину низких темпов вакцинации

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов рассказал о причинах низких темпов вакцинации от коронавируса в России.

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