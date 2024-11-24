"Мы есть орда от Балкан до границ с Японией": Скандальный муфтий окончательно "отменил" русских

Скандальный муфтий Дамир Мухетдинов ответил на обвинения в выписывании славян из русских. "Мы есть орда от Балкан до границ с Японией", - заявил муфтий и пообещал написать новую статью, чтобы уязвить своих критиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии