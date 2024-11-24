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"Мы есть орда от Балкан до границ с Японией": Скандальный муфтий окончательно "отменил" русских

"Мы есть орда от Балкан до границ с Японией": Скандальный муфтий окончательно "отменил" русских

Скандальный муфтий Дамир Мухетдинов ответил на обвинения в выписывании славян из русских. "Мы есть орда от Балкан до границ с Японией", - заявил муфтий и пообещал написать новую статью, чтобы уязвить своих критиков.

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Комментарии
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РР
Русский Россиянин
А завтра они назовут себя, обезьяны, коренными жителями России, и окажется что и не славяне коренные жители страны, вовсе, довели до ручки нашу страну, его надо сажать в тюрьму, а от власти тишина
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17 час.

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