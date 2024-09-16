За неделю в Крыму произошло 26 автомобильных аварий

С 9 по 15 сентября зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, в результате этих аварий два человека погибли, а 29 получили ранения различной степени тяжести, среди которых пять детей.
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