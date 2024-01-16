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Вести Севастополь

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Почему участились попытки ударов ВСУ по российским регионам, рассказали в Севастополе

Какие методы в прифронтовых территориях используют украинские центры информационно-психологических операций? И почему участились попытки ударов со стороны ВСУ по российским регионам? Об этом корреспондент Дмитрий Туркин поговорил с военно-политическим экспертом, советником главы Донецкой Народной Республики, уроженцем Севастополя Яном Гагиным.

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