СКР подтвердил задержание замглавы администрации Адмиралтейского района Петербурга

В ведомстве привели подробности дела чиновника. В Следственном комитете РФ подтвердили информацию СМИ о задержании по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместителя главы администрации Адмиралтейского района Петербурга Игоря Комарова.
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