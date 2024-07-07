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Царьград

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Жара не уйдёт: лето в Челябинской области продолжается

Жара не уйдёт: лето в Челябинской области продолжается

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.Любители жаркой погоды ликуют: по-настоящему летняя температура воздуха продолжает баловать южноуральцев.

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