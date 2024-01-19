Как повлияет новое решение Роспотребнадзора на покупателей онлайн-магазинов Елена ГалицкаяС 17 января 2024 года покупателей популярных маркетплейсов, включая Wildberries, Ozon и AliExpress, ожидают изменения в условиях возврата товаров.
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