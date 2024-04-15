Жители Тверской области могут принять участие в проекте «День собственника»

Во всех регионах России осуществляется проект «День собственника». С 13 апреля по 13 июня 2024 года управляющие организации – участники проекта проведут общедомовые собрания собственников жилья с голосованием в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ.
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