Путин поздравил Федеральное казначейство по случаю столетия ведомства

Президент России Владимир Путин в своем обращении к сотрудникам и ветеранам Федерального казначейства поздравил их со столетием ведомства и отметил его важную роль в становлении государственного финансового контроля, соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля.
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