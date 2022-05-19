Вечерняя Москва

17 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Zaytseva
    Флаг им в руки.Литва отказалась ...
  • Татьяна Бутова
    Понятно, что Вучичу тяжело. Но ему нужно на свой НАРОД опираться. Все остальное- наты, маты, ервосоюзыи и пр. - време...Вучич рассказал, ...
  • сергей фролов
    Уж кто бы пи..дел, герантофил хренов. Какой он певец, альфонсик чаморный.«Это старье ничег...

«Нечего бояться»: какие туристические направления доступны россиянам

«Нечего бояться»: какие туристические направления доступны россиянам

Многие страны мира активно отменяют коронавирусные ограничения для российских туристов. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», куда можно полететь без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации и какие страны открывают границы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх