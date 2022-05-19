«Нечего бояться»: какие туристические направления доступны россиянам

Многие страны мира активно отменяют коронавирусные ограничения для российских туристов. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», куда можно полететь без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации и какие страны открывают границы.