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Песков: Европа сейчас трещит по швам

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РИА Новости/Алексей Майшев Европа сейчас переживает не лучшие времена, она трещит по всем швам. Соответствующее заявление сделал в беседе журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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