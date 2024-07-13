Песков: Европа сейчас трещит по швам

РИА Новости/Алексей Майшев Европа сейчас переживает не лучшие времена, она трещит по всем швам. Соответствующее заявление сделал в беседе журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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