Боевики ВСУ раскаленной кочергой выжгли слово «сепар» на спине жителя ДНР

Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике совместно со смежными службами, а также администрацией помогают местным жителям эвакуироваться и разместиться в пунктах временной дислокации.
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