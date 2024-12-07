Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Боевики ВСУ раскаленной кочергой выжгли слово «сепар» на спине жителя ДНР

Боевики ВСУ раскаленной кочергой выжгли слово «сепар» на спине жителя ДНР

Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике совместно со смежными службами, а также администрацией помогают местным жителям эвакуироваться и разместиться в пунктах временной дислокации.

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