Экс-боксер Валуев уличил главу МОК Баха в политике двойных стандартов

Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев в своем Telegram-канале сделал репост, в котором опубликованы кадры массированных артиллерийских и авиационных ударов со стороны Израиля по кварталам сектора Газа.
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