Прокуратура РТ проведет проверку по факту нарушения жилищных условий ветерана ВОВ

Недавно в СМИ была опубликована информация о том, что участник Великой Отечественной войны сражается с работниками жилищно-коммунального хозяйства, которые уже 16 лет не могут отремонтировать крышу дома №56 на улице Восстания.
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