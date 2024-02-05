Число наблюдателей на президентских выборах увеличат на треть

В России увеличат на треть число наблюдателей на выборах президента в сравнении с 2018 годом. Об этом «Известиям» заявила председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
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