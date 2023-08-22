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Федотов о том, что нужно ЦСКА для чемпионства: «Обрастать хорошими и мощными футболистами – равными с зенитовскими»

Федотов о том, что нужно ЦСКА для чемпионства: «Обрастать хорошими и мощными футболистами – равными с зенитовскими»

Московский клуб в последний раз становился чемпионом России в 2016 году. Последние 5 чемпионатов страны выиграл «Зенит».

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