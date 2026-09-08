НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business Daily

28 подписчиков

Больше личного пространства в Премиальном экономическом классе: Эмирейтс представляет первое в мире электронное кресло с перегородкой

Больше личного пространства в Премиальном экономическом классе: Эмирейтс представляет первое в мире электронное кресло с перегородкой

Эмирейтс выводит отмеченный наградами Премиальный экономический класс на новый уровень, представляя первое в мире кресло в этом классе обслуживания с электроприводом и регулируемой перегородкой во всю высоту между каждым креслом.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым