Мазут, попадая в Черное море, вредит иммунитету дельфинов — эколог

Попадание мазута в Черное море не несет непосредственной угрозы дельфинам, но накопление токсичных веществ в их организмах может привести к вспышке инфекции среди всей популяции, заявила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей 21 декабря, сообщает РИА Новости.