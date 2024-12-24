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Антироссийский проект Прибалтики проваливается в хаос и финансовую яму

Антироссийский проект Прибалтики проваливается в хаос и финансовую яму

@ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press Tекст: Станислав Лещенко В Прибалтике назвали виновных в хаосе и «финансовой яме» при строительстве проекта, который изначально позиционировался как символически важный путь связи стран региона с Европой.

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