Освобожденный иноагент Яшин за сутки поменял мнение по Украине

© РИА Новости . Илья ПиталевСегодня 1,3K прочитали Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Западом Илья Яшин* за сутки поменял мнение по Украине В самом первом интервью после освобождения он рассказал, что нет ничего важнее, чем остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, чтобы "рассмотреть позиции обеих сторон".