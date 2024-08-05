Освобожденный иноагент Яшин за сутки поменял мнение по Украине

© РИА Новости . Илья ПиталевСегодня 1,3K прочитали Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Западом Илья Яшин* за сутки поменял мнение по Украине В самом первом интервью после освобождения он рассказал, что нет ничего важнее, чем остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, чтобы "рассмотреть позиции обеих сторон".
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