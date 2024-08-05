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Освобожденный иноагент Яшин за сутки поменял мнение по Украине

Освобожденный иноагент Яшин за сутки поменял мнение по Украине

© РИА Новости . Илья ПиталевСегодня 1,3K прочитали Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Западом Илья Яшин* за сутки поменял мнение по Украине В самом первом интервью после освобождения он рассказал, что нет ничего важнее, чем остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, чтобы "рассмотреть позиции обеих сторон".

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Комментарии
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Eduard
На Украине власть продажная и предателей с ними не о чем говорить!
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16 час.
Eduard
Война конечно не хорошо,но это тот случай когда без нее никак.Пример Чечня! Если бы тогда не воевали там,то воевали бы до сих пор!
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Комсомолец разговорился?
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8 час.

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