Генерал Липовой: Украина теряет главное звено обороны Харькова

Военный эксперт Сергей Липовой поделился сведениями о том, что в обозримом будущем Вооружённые силы Российской Федерации начнут окружать город Харьков, из которого сбежал командный состав вражеских войск.
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