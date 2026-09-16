Чемпионат России по футзалу. 4-й тур. «Синара» сыграет с «Газпром-Югрой», «Торпедо» против «Сургута» и другие матчи

С 17 по 21 сентября пройдут матчи четвертого тура чемпионата России по футзалу. БЕТСИТИ Суперлига по футзалу 4-й тур Первые матчи 17 сентября Синара – Газпром-Югра – 17.
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