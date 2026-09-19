Путин поздравил Камболова с победой на выборах в Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост лидера Южной Осетии. Он отметил высокий уровень доверия со стороны граждан и выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений между Москвой и Цхинвалом.