Московским школьникам стали доступны новые видеоразборы заданий ЕГЭ

Ракова: в «МЭШ» добавили новые видеоразборы заданий ЕГЭ по всем предметам Столичным школьникам в библиотеке и электронном дневнике «МЭШ» (Московская электронная школа) стали доступны новые видеоразборы заданий ЕГЭ, которые помогут самостоятельно и качественно подготовиться к прохождению приближающихся выпускных испытаний.