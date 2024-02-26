Московским школьникам стали доступны новые видеоразборы заданий ЕГЭ

Ракова: в «МЭШ» добавили новые видеоразборы заданий ЕГЭ по всем предметам Столичным школьникам в библиотеке и электронном дневнике «МЭШ» (Московская электронная школа) стали доступны новые видеоразборы заданий ЕГЭ, которые помогут самостоятельно и качественно подготовиться к прохождению приближающихся выпускных испытаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии