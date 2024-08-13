Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Продолжайте в том же духе»: десант американских сенаторов похвалил Зеленского за Курщину

«Продолжайте в том же духе»: десант американских сенаторов похвалил Зеленского за Курщину

На фоне вторжения ВСУ в Курскую область России в Киеве высадился политический вип-десант из США в составе сенаторов и конгрессменов от двух партий – республиканцев и демократов, что призвано подчеркнуть наличие в Вашингтоне двухпартийного консенсуса в плане поддержки киевского режима.

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Комментарии
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Eduard
Улыбочки как у придурков,так и хочется мигрантам Америки зубы проредить!
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18 час.
федор
Ты пиндосовская мразь опять нарисовался в хохложопии. Тебе падла давно надо вырвать язык и засунуть тебе его в анус. Мразота ты докаркаешься!
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17 час.

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