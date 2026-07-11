Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ США срочно потребовался обогащённый уран... есть, пить, спать не могут - уран им подай... причём совершенно бесплатно ...желательно. Что это за переговоры такие? Со стороны выглядят такие переговоры не очень-то... скорее как налёт бандитов с вполне определёнными запросами/требованиями...