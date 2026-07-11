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Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет

Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет

«Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет» (с) представитель администрации Трампа для CNNНу в таком формате сделки точно не будет.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  США срочно потребовался обогащённый уран...  есть, пить,   спать не могут - уран им подай... причём совершенно бесплатно ...желательно. Что это за переговоры такие? Со стороны выглядят такие переговоры не очень-то... скорее как налёт бандитов с вполне определёнными запросами/требованиями...
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4 н.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Обогащенний уран? Конечно ..лудше будеть ..как ..&quot;Изделие&quot;..!
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4 н.
Traveller
Классика жанра! Делай, как Ким и никакие Донни не страшны.
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4 н.