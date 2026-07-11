«Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет» (с) представитель администрации Трампа для CNNНу в таком формате сделки точно не будет.
Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ США срочно потребовался обогащённый уран... есть, пить, спать не могут - уран им подай... причём совершенно бесплатно ...желательно. Что это за переговоры такие? Со стороны выглядят такие переговоры не очень-то... скорее как налёт бандитов с вполне определёнными запросами/требованиями...
Ответить
4 н.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Обогащенний уран? Конечно ..лудше будеть ..как .."Изделие"..!
Ответить
4 н.
Traveller
Классика жанра! Делай, как Ким и никакие Донни не страшны.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии