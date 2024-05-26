Светлов о Швейцарии в финале ЧМ по хоккею: «Страна сделала большой шаг вперед, напоминает Бельгию в футболе. По этому пути идет и Германия»

Команда Патрика Фишера обыграла сборную Канады (3:2 Б) в полуфинале турнира в Чехии. «В последние десятилетия эта страна сделала большой шаг вперед в своем хоккейном развитии, чем-то она напоминает сборную Бельгии в футболе.
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