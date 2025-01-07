Более 43 000 кошек были стерилизованы в Валлонии и Брюсселе в прошлом году

Более 43 000 кошек были стерилизованы в Валлонии и Брюсселе в 2024 году согласно официальным данным Брюссельской экологической службы и Государственной службы Валлонии, 7 января сообщает The Brussels Times.
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