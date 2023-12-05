Власти Кипра запретили банкам проводить операции с рублем

Власти Кипра выдали предписание всем банкам острова прекратить операции с рублем. По данным издания Politis, это сделано из-за того, что россияне пользуются ускоренным процессом регистрации бизнеса в стране.
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