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Царьград

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От давления до депрессии: врач назвала болезни, при которых ходьба работает не хуже лекарств

От давления до депрессии: врач назвала болезни, при которых ходьба работает не хуже лекарств

Врач назвала семь проблем со здоровьем, при которых нельзя отказываться от ходьбы.Ходьба и регулярная физическая активность помогают снизить риск развития ряда хронических заболеваний и улучшить самочувствие.

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