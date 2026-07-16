От давления до депрессии: врач назвала болезни, при которых ходьба работает не хуже лекарств

Врач назвала семь проблем со здоровьем, при которых нельзя отказываться от ходьбы.Ходьба и регулярная физическая активность помогают снизить риск развития ряда хронических заболеваний и улучшить самочувствие.
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