Пьяная ямальчанка, вспомнив давние обиды, пыталась зарубить спящего сожителя

Ямальчанка пыталась зарубить топором своего сожителя, пока тот спал. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 10 августа 2024 года в селе Аксарка Приуральского района пьяная 32-летняя женщина, решила вспомнить давние обиды на сожителя.