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Пьяная ямальчанка, вспомнив давние обиды, пыталась зарубить спящего сожителя

Пьяная ямальчанка, вспомнив давние обиды, пыталась зарубить спящего сожителя

Ямальчанка пыталась зарубить топором своего сожителя, пока тот спал. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 10 августа 2024 года в селе Аксарка Приуральского района пьяная 32-летняя женщина, решила вспомнить давние обиды на сожителя.

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