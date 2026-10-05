Заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о намерении Киева активизировать удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям спровоцировали резкую ответную реакцию со стороны Москвы, пишет итальянская L'Antidiplomatico.
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