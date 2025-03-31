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«В статистике будет написано: «Дзюба – рекордсмен». Это большое достижение, он оставил заметный вклад в истории российского футбола. Дзюба – фигура!» Колосков о рекорде Артема

19 марта нападающий «Акрона» забил гол в товарищеском матче с Гренадой (5:0). Этот гол стал для 36‑летнего нападающего 31‑м за национальную сборную, Дзюба единолично стал лучшим бомбардиром в ее истории, обойдя Александра Кержакова (30 голов).

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