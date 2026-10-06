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Аргументы недели

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Напугать себя и весь мир: Иркутск за считанные дни прогремел с неизвестной инфекцией

Напугать себя и весь мир: Иркутск за считанные дни прогремел с неизвестной инфекцией

Иркутская область за считанные дни стала почвой для появления слухов, конспираций и мемов, которые обошли не только российские регионы и социальные сети, но и стали поводом для спичей политиков далеко за пределами России.

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