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Почти полмиллиона. Сколько составит разовая выплата накопительной пенсии в 2027 году

Почти полмиллиона. Сколько составит разовая выплата накопительной пенсии в 2027 году

Почти 470 тыс. рублей – таким в 2027 году будет максимальный размер накопительной пенсии, которая может быть выплачена получателям разово, а не в виде ежемесячной выплаты.

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