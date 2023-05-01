RT Russia

11 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    опять мигранты...Источник: полиция...
  • Ольга
    Угу...А им еще Россия потом каких-нибудь призовых и автомобилей отвалит. Как всегда.Дзюдоистов Ильясо...
  • Александр Юткин
    Не поддержали. И как они с этими мордами домой вернутся? В глаза медальки вставят?Дзюдоистов Ильясо...

Дзюба сообщил, что хотел бы принять участие в шоу «Что было дальше»

Дзюба сообщил, что хотел бы принять участие в шоу «Что было дальше»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о желании посетить комедийное шоу «Что было дальше». «Пошёл бы в шоу «Что было дальше»? Меня звали несколько раз, я не хотел.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх