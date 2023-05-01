Дзюба сообщил, что хотел бы принять участие в шоу «Что было дальше»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о желании посетить комедийное шоу «Что было дальше». «Пошёл бы в шоу «Что было дальше»? Меня звали несколько раз, я не хотел.
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