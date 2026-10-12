Выплаты беременным до 1 млн рублей могут освободить от НДФЛ и страховых взносов

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий будущим матерям получать от работодателей до миллиона рублей без уплаты НДФЛ и страховых взносов.
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