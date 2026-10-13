Китайские ноутбуки в России: рост цен и упрощение конфигураций к 2027 году

Рынок портативных компьютеров в России стоит на пороге ощутимых перемен. Если присмотреться к тому, что происходит с закупочными ценами и логистикой, становится ясно: привычные модели из Китая скоро будут выглядеть иначе — и по ценнику, и по внутреннему устройству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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