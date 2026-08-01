Самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные с 1 августа

Самозанятые, которые с начала 2026 года присоединились к программе добровольного социального страхования и своевременно уплачивали страховые взносы, с 1 августа получили право на выплаты по временной нетрудоспособности.
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