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Пятый канал

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Самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные с 1 августа

Самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные с 1 августа

Самозанятые, которые с начала 2026 года присоединились к программе добровольного социального страхования и своевременно уплачивали страховые взносы, с 1 августа получили право на выплаты по временной нетрудоспособности.

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