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Spanish Opposition Leaders Calls For PM Sánchez To Be 'Put In The Dock' Over Immigrant Lies

Spanish Opposition Leaders Calls For PM Sánchez To Be 'Put In The Dock' Over Immigrant Lies

Spanish Opposition Leaders Calls For PM Sánchez To Be 'Put In The Dock' Over Immigrant Lies Via Remix News, Vox leader Santiago Abascal has called for Prime Minister Pedro Sánchez to be put “in the dock,” accusing his government of lying about the number of illegal migrants returned to Morocco following the latest mass influx into Ceuta.

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