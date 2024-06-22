Экономист Переславский: В июле доллар подорожает до 100-110 рублей

К концу июля российский рубль может подешеветь до 100 рублей к доллару и 106 рублям к евро. Об этом заявил Николай Переславский, глава отдела экономических исследований CM Service, его слова передает «Российская газета».
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