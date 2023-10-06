ФОТО: ALEXEY SMYSHLYAEV/SHUTTERSTОСK.СОM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "НАДУРИТЬ РУССКОГО – ДЕЛО ПРИНЦИПА": УЗБЕКСКИЙ РИС С КИРПИЧНОЙ КРОШКОЙ Хитрые уловки рыночных торговцев – наука, которую мигранты в России прекрасно освоили и стали в ней большими специалистами.
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