ФОТО: ALEXEY SMYSHLYAEV/SHUTTERSTОСK.СОM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "НАДУРИТЬ РУССКОГО – ДЕЛО ПРИНЦИПА": УЗБЕКСКИЙ РИС С КИРПИЧНОЙ КРОШКОЙ Хитрые уловки рыночных торговцев – наука, которую мигранты в России прекрасно освоили и стали в ней большими специалистами.